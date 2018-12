Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

1 Prise Paprikapulver, am besten geräuchertes wie das spanische »Pimentón de la vera« oder alternativ das französische »Piment d’Espelette«

1 Prise Paprikapulver, am besten geräuchertes wie das spanische »Pimentón de la vera« oder alternativ das französische »Piment d’Espelette«

Zubereitung:

»Raclette wird in Deutschland besonders oft an Weihnachten oder Silvester gegessen. Gemütlich, gesellig und – vermeintlich – wenig Arbeit, die Vorteile liegen auf der Hand. Wie viel Zeit das Schneiden sämtlicher Zutaten im Vorfeld dann doch kostet, fällt mir immer erst wieder dann ein, wenn das Schnippeln gar kein Ende findet. Am Schönsten ist es, diesen Teil bereits mit der Familie oder den Gästen zu erledigen. Für Abwechslung im Pfännchen sorgt dieses Rezept: Mit Scamorza, Chorizo und Kapern.«

Zubereitung Chorizo-Scamorza-Raclettepfännchen:

Sämtliche Zutaten in das Pfännchen geben, Käse als letzte Schicht darüber, mit Paprikapulver bestreuen. Unterm Raclette-Grill bräunen und genießen.

Probieren Sie auch diese Rezepte fürs Raclette: Ziegenkäse-Apfel-Raclettepfännchen, Raclette mit Apfel-Koriander-Sauce und zum Dessert Raclettepfännchen mit flambierten Bananen.

Weitere Anregungen für Ihre Silvesterparty finden Sie in dieser Kollektion, beispielsweise Flammkuchen mit Speck und Chili-Ingwer-Austern, Zitronengras-Garnelenspieße und Drinks wie den Negroni oder Balalaika.