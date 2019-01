Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Essen aus einem Topf ist Essen für die Seele. Es wärmt und sättigt, seine Kraft liegt traditionell in der Einfachheit. Wandern in den One Pot auch Pasta, Quinoa oder Krebsfleisch, ist Omas klassischer Eintopf robuster. Denn da gehören vor allem hinein: Hülsenfrüchte, Wurzelgemüse, Kohl, Wurst, Kartoffeln.

Wenn es so etwas geben sollte wie die Antithese zum zeitgemäßen leichten One Pot ist es die Fabada, der rustikale Eintopf mit weißen Bohnen aus der spanischen Region Asturien.«

Zubereitung Fabada Asturiana – spanischer Bohnen-Eintopf:

Bohnen über Nacht in reichlich kaltem Wasser einweichen. Am nächsten Tag abgießen, in kaltem Wasser waschen und abtropfen lassen. Zwiebel und Knoblauch würfeln und in Öl anschwitzen. Safranfäden, Lorbeerblätter und Paprikapulver dazugeben, dann sofort die Bohnen. Mit Wasser aufgießen und mindestens zwei Stunden köcheln lassen. Dann die Chorizo, Morcilla und Bauchspeck dazugeben, weitere 30 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren die Fleischeinlage in Scheiben schneiden, zurück in den Eintopf geben und servieren.

Tipp:

Wenn Sie keine Chorizo und Morcilla bekommen, können Sie auch eine andere Paprika- und Blutwurst verwenden – oder nur den Bauchspeck.

Weitere Rezepte für Eintöpfe und Suppen zum Warmwerden haben wir Ihnen hier zusammengestellt, beispielsweise für würzigen Gemüse-Kassler-Eintopf, Gemüsesuppe mit Kichererbsen, Pilzen und Fisch und französische Zwiebelsuppe.

Probieren Sie auch diese Rezepte für heiße Getränke, ideal im Winter: Heiße Schokolade mit Orange, Glühbier »Hot Stout Punch« und Quittentee mit Vanille, Rosmarin und Chili.