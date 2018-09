Gefüllte Zucchini mit gratinierten Tomaten

Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»In Italien ist es Brauch, am Ende des Sommers gratiniertes Gemüse zuzubereiten. Bei der Prozession zu Ehren der Heiligen Madonna Assunta in Spello bei Perugia in Umbrien, bei der Frauen gratiniertes Gemüse in Körben hinauf in die kleine Kirche auf dem Monte di Spella tragen, stellte meine Großmutter Assunta einmal alle Konkurrentinnen in den Schatten: Sie hatte Zucchini und Tomaten zu einem prachtvollen Stern angeordnet. Serviert werden sie mit geröstetem Brot, einigen Tropfen Olivenöl und Oregano.«

Zubereitung:

Tomaten waschen und längs halbieren, Kerne entfernen. Tomaten umgedreht auf Küchenpapier abtropfen lassen. Im Blitzhacker die trockene Brotscheibe nicht allzu fein zerkleinern. Kräuter, 1 Zehe Knoblauch und 1 EL Olivenöl beigeben, salzen, pfeffern. Mixen, bis eine grobkörnige Masse entsteht. Ofen auf 140 °C vorheizen. Backblech mit Folie auskleiden, Tomatenhälften mit der Füllung bestreichen, mit Olivenöl beträufeln. 40 Minuten backen, bis die Tomaten schön gratiniert sind. Zucchini putzen, längs halbieren, mit einem Löffel den Kernbereich herausschaben. Fruchtfleisch einer Zucchini in den Blitzhacker geben. 1 Knoblauchzehe, Petersilie, Paniermehl, Parmesan und Minze beigeben. Mixen, bis eine grobkörnige Masse entsteht. Zucchinihälften damit füllen, mit Olivenöl beträufeln, Rosmarinstücke auflegen. Bei 180 °C 15-20 Minuten backen. Brotscheiben toasten. Zucchini in die Mitte des Tellers legen, drum herum Tomaten und getoastete Brotscheiben mit einigen Tropfen Olivenöl anrichten, mit frischem Oregano dekorieren.

Vielleicht gefallen Ihnen auch dieses Risotto mit Zucchini, Rindfleisch und Minze von Maria Luisa Scolastra oder Zucchini-Puffer mit Joghurt-Limetten-Dip. Weitere Rezepte mit Gemüse in der Hauptrolle finden Sie in dieser Kollektion.