Zubereitung:

Die Grünkohlsaison beginnt traditionell am Buß- und Bettag. Sie wird insbesondere in Nordwestdeutschland, in der Gegend um Oldenburg und Bremen sowie in Friesland zelebriert – unter anderem mit winterlichen »Kohl-und-Pinkel-Touren« aufs Land und der Krönung von besonders essfreudigen Kohlkönigspaaren.

Zubereitung traditioneller Grünkohl mit Pinkeln, Speck und Kasselern:

Grünkohl-Blätter von den Rippen ablösen, gründlich waschen, mit kochendem Wasser überbrühen, dann grob hacken. Zwiebeln in heißem Schmalz andünsten, dann schichtweise Kohl, Hafergrütze und Gewürze dazugeben, eventuell etwas Brühe. Zehn Minuten kochen lassen, gut durchschütteln, Kasseler und Speck dazugeben und 2-3 Stunden fest zugedeckt sanft schmoren lassen. Pinkel- und Kochwürste in der letzten Stunde dazugeben. Dazu schmecken Salzkartoffeln.

