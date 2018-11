Heiße Schokolade mit fünf Gewürzen

Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Anstatt mich mit Vorsätzen unter Druck zu setzen, begrüße ich das neue Jahr gerne entspannt mit einer heißen Schokolade auf dem Sofa. Und wenn im Februar die Fitnessstudios wieder betretbar sind, macht Sport sowieso mehr Spaß.

Das Fünf-Gewürz-Pulver verleiht der Schokolade neben einer Zimt- und Nelkennote eine lakritzig-herbe, leicht scharfe Würze.

Wer will, kann auch einen Schuss Rum dazugeben. Oder auch nicht. In diesem Punkt halte ich mich doch an die Tradition – und verzichte zum Jahresbeginn erst einmal auf Alkohol.«

Zubereitung:

Milch bis zum Siedepunkt erhitzen und vom Herd nehmen.

Dann die restlichen Zutaten in die heiße Milch geben und am besten mit einem elektrischen Hand-Milchaufschäumer unterrühren, bis sich die Schokolade aufgelöst hat und eine homogene Flüssigkeit entstanden ist. Wer keinen Milchaufschäumer hat nimmt dafür einen Schneebesen.

Nach Belieben mit Rum oder mehr Zucker verfeinern.