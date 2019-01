Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

»Die Briten versüßen sich die kalten Tage gerne mit einem ›Hot Toddy‹. Wobei die heiße Mischung aus Whisk(e)y, Honig und Zitrone wärmt, aber im Vergleich zum Glühwein weniger süß ist. Auf das Getränk stieß ich erstmals bei der Lektüre eines Charles-Dickens-Textes.

Die exakte Zubereitung lässt viel Freiheit: Wie viel Zitrone und Honig, welche Gewürze, ob schottischer Whisky, irischer oder amerikanischer Whiskey oder auch Rum oder Brandy – all das kann jeder nach Geschmack selbst entscheiden und sich am Ende doch über einen “Hot Toddy” freuen. Hauptsache Säure, Süße und Alkohol halten sich die Waage. Ich persönlich mag meinen Toddy am liebsten mit US-amerikanischem Bourbon Whiskey, der zusätzlich eine Vanillenote beisteuert.«

Zubereitung Hot Toddy – heißer Whiskey:

In jeden Becher zwei Nelken, eine halbe Zimtstange und ein Stück Zitronenschale geben. In einem etwas größeren Krug Zitronensaft, Honig und Bourbon gießen, mit der Muskatnuss würzen und mit kochendem Wasser aufgießen. Gut verrühren, abschmecken und auf die zwei Becher aufteilen. Je nach Geschmack noch mehr Honig oder Zitronensaft dazugeben.

