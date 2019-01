Kartoffelgulasch mit Paprika-Sauce und Sauerrahm

»Normalerweise kennt man Erdäpfelgulasch mit Wurst. Ich lasse die Wurst gerne weg und tunke die Kartoffeln stattdessen in einen Paprikafond, so wird das Gulasch frischer. Sauerrahmnockerl mit Schnittlauch runden das vegetarische Ragout ab.«

Süddeutsche Zeitung Magazin © 2019

Elisabeth Grabmer kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz in Österreich und schreibt neben Christian Jürgens, Tohru Namakura und Maria-Luisa Scolastra die Kolumne »Kochquartett« im SZ-Magazin.