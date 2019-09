Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Pasta alla zucca wärmt, duftet nach Gewürzen und lässt einen in Gedanken nach Italien reisen. Das Rezept habe ich als Souvenir von einem Praktikumsaufenthalt in Rom mitgenommen: Zum ersten Mal gesehen habe ich die Nudeln auf einem Gasherd in einer winzigen römischen Küche mit bunten Fliesen an der Wand, keinen Kilometer vom Petersplatz entfernt.

Die Pasta gart in einem Topf mit dem Kürbissud und saugt dessen süßlich-würzigen Geschmack mit jeder Faser auf. Daneben lassen wir in brauner Butter ein paar Salbeiblätter knusprig braten und geben sie am Ende zusammen mit einer großzügigen Portion Parmesan über die Nudeln.«

Zubereitung Kürbis-Pasta mit Salbeibutter:

Die Zwiebel schälen und fein hacken, den Kürbis schälen und würfeln, die Knoblauchzehe ebenfalls fein würfeln. Alles zusammen in großzügig Olivenöl in einem großen Topf anbraten. Anschließend mit Brühe bedecken, wer möchte, gibt noch einen Schuss Weißwein dazu. Das Ganze dann so lange köcheln lassen, bis der Kürbis anfängt weich zu werden. Den Kürbis mit einem Kartoffelstampfer etwas zerkleinern. Mit Salz, Pfeffer, Piment d’Espelette und ein paar Prisen gemahlener Muskatnuss würzen. Die Nudeln zugeben und wenn nötig Brühe nachgießen, damit alle Nudeln von der Sauce bedeckt sind. So lange köcheln, bis die Nudeln al dente sind und einen Großteil der Sauce aufgesaugt haben, dabei immer wieder umrühren, damit sich das Ganze nicht am Topfboden absetzt. In der Zwischenzeit in einem kleinen Topf die Butter schmelzen und leicht köcheln lassen. Die Salbeiblätter zugeben und die Butter langsam bräunen, bis sie einen nussigen Duft verströmt und die Salbeiblätter leicht knusprig sind. Sobald die Nudeln fertig sind, die Kürbissauce nochmals abschmecken und servieren. Mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen und mit der Salbeibutter beträufeln. Wer es pikanter mag, gibt zusätzlich noch etwas Chili darüber.

Tipp:

Ich verwende am liebsten Butternut-Kürbis. Den muss man zwar, im Gegensatz zum Hokkaido, schälen. Dafür ist er jedoch feiner im Geschmack – und beschert uns ein perfektes Herbst-Gericht: Was will man an einem kühlen Oktoberabend mehr?

