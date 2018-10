Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

Cornbread, also Maisbrot, ist eine Mischung aus Kuchen und Brot, dem das Maismehl eine leicht süßliche Note verleiht. Dennoch – oder gerade deshalb – passt es hervorragend als Beilage zu deftigen Speisen, zum Beispiel zu diesem Thanksgiving-Truthahn.

In vielen US-amerikanischen Familien gibt es an Thanksgiving keine Menüfolge, alle Gerichte stehen auf dem Tisch, und jeder kann in der Reihenfolge essen, die ihm gefällt. Weitere Ideen (nicht nur) für Thanksgiving finden Sie in dieser Kollektion.

Zubereitung:

Die Butter schmelzen, am besten direkt in der Backform, sofern sie herdtauglich ist. So ist dann gleich die Form eingebuttert. Ansonsten die Backform mit 1 TL der geschmolzenen Butter ausfetten. Geschmolzene Butter etwas abkühlen lassen.

Die Buttermilch und das Ei verquirlen, dann die flüssige Butter unterrühren.

In einer Rührschüssel Maismehl, Mehl, Backpulver, Natron, Salz und Chipotle sowie alle weiteren Zutaten mischen. Die Buttermilch-Mischung dazugeben und mit dem Löffel verrühren, nicht zu viel rühren. Die Masse wird sehr dicklich sein. Etwas stehen lassen, damit das Maismehl quellen kann, und währenddessen den Herd auf 200 Grad vorheizen.

Den Teig in die gefettete Form füllen, glatt streichen und 25 bis 30 Minuten backen, bis das Maisbrot goldbraun ist und die Stäbchenprobe besteht. Wer mag, bestreicht das noch heiße Brot mit etwas Butter. Dann etwas abkühlen lassen und in Rechtecke schneiden – am besten noch warm genießen.

Tipp:

Das Teigrezept funktioniert auch für Muffins, dann sogar super in der süßen Variante und mit Blaubeeren. Getoastet oder angebraten sind Reste des Maisbrots auch sehr köstlich.