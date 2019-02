Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Es gibt einen Ausweg aus dem alltäglichen Frühstücksdilemma: Overnight-Oats, also Müsli aus Haferflocken, das wir in aller Ruhe am Abend vorher zubereiten und in den Kühlschrank stellen. Dort lassen wir es schön durchziehen, um es dann in der Früh ganz entspannt herauszunehmen und zu genießen.«

Zubereitung Overnight Oats – Müsli für Morgenmuffel:

Die Kokosflocken in einer Pfanne rösten, bis sie hellbraun sind – Achtung, sie verbrennen schnell. Dann alle Zutaten in einer Schüssel verrühren, auf zwei Müslischalen verteilen, abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen nach Belieben etwas Milch zugeben, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Mit Obst, Mandelmus, Honig oder weiteren Kokosflocken garnieren und genießen.

Weitere Rezeptideen für Ihr Frühstück finden Sie hier, beispielsweise Eggs Benedict, Ricotta-Pancakes mit Ahornsirup oder Mandarinenmarmelade.

Probieren Sie auch diese Porridge-Varianten mit Haferflocken: Porridge mit getrockneten Früchten und Ras el-Hanout, Porridge mit Äpfeln, Birnen und Nüssen und Haferbrei mit Granatapfelkernen, Mandeln und Tahini.