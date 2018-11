Rehfiletspitzen mit Rotweinsauce, Champignons und Gemüse

Als Beilage eignen sich Spätzle oder Knödel in jeder Variation, oder feine Bandnudeln wenn es schnell gehen soll.

120 g Bauchspeck (in Streifen geschnitten)

600 g Rehfilet (in 1 mal 2 cm große Würfel geschnitten)

Elisabeth Grabmer kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz in Österreich und schreibt neben Christian Jürgens, Tohru Namakura und Maria-Luisa Scolastra die Kolumne »Kochquartett« im SZ-Magazin.