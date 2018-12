Reuben-Grillsandwich mit Pastrami

Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Bergkäse in Scheiben

400 g Bergkäse in Scheiben

Zubereitung:

Pastrami ist ein geräuchertes und gewürztes Stück Fleisch, meistens Rind, das aus der jüdischen Küche stammt und vermutlich durch rumänische Einwanderer in die USA gekommen ist, wo es schnell an Beliebtheit gewann. Heute wird Pastrami in vielen Delis als Sandwichbelag serviert.

Besonders beliebt dabei ist das gegrillte Reuben-Sandwich (gesprochen: Ruben) aus Roggenbrot, mit Pastrami (alternativ Corned Beef), Sauerkraut, Mayonnaise, BBQ-Sauce und Käse. Der Name soll auf den New Yorker Feinkostladenbesitzer Arnold Reuben zurückgehen; einer anderen Theorie zufolge auf den Lebensmittelhändler Reuben Kulakofsky aus dem Bundesstaat Nebraska.

Zubereitung Reuben-Grillsandwich – der Deli-Klassiker aus den USA mit Roggenbrot, Pastrami, Käse und Sauerkraut:

Roggenbrot buttern, acht Scheiben mit der Butterseite nach unten kurz grillen. Alle Brotscheiben auf der Seite ohne Butter mit BBQ-Sauce und Mayonnaise bestreichen. Sauerkraut ausdrücken, mit Pastrami auf die kalten Brotscheiben häufen. Mit Käse belegen und jeweils mit einer schon gegrillten Brotscheibe schliessen. Die gut gefüllten Sandwiches lassen sich kaum wenden, am besten vorsichtig auf einen Grill mit Deckel setzen und nicht bewegen, bis der Käse beginnt zu zerlaufen. Wahlweise in der Pfanne braten. Dann darauf achten, dass das Brot von unten nicht anbrennt. Sofort essen.

Tipp:

Pastrami können Sie in einer gut sortierten Metzgerei kaufen oder selbst machen. Für selbstgemachtes Pastrami müssen Sie ca. acht Tage Zubereitungszeit einplanen, und Sie benötigen einen Smoker.

