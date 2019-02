Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Xocolatl ist das aztekische Wort für Schokolade: Xoco bedeutet bitter, atl heißt Wasser. Südamerikanische Ureinwohner tranken jahrtausendelang ein schaumig geschütteltes Gebräu aus gemahlenen Kakaobohnen, Wasser und Gewürzen (zum Beispiel Chili) mit stimmungsaufhellender, nervenstärkender und aphrodisischer Wirkung.

In Kombination mit Vanille steht Schokolade einer Legende zufolge für den Triumph der Liebe: Vanila und Xocolatl waren einst ein aztekisches Liebespaar. Ein missgünstiger Zauberer verwandelte Vanila in die Vanille-Orchidee und Xocolatl in einen Kakao-Baum. Die beiden blieben jedoch weiterhin eng umschlungen, weshalb der Genuss von Vanille und Schokolade alle Angst und Bitternis aus den Herzen der Menschen weichen lässt.

Diese flache, dünne Schokoladentarte nach einem Rezept meines Assistenten hat eine dünne Kruste und bleibt im Inneren schön feucht. Der Kuchen schmeckt auch für sich alleine, Romantiker können ihn unserem Liebespaar zu Ehren jedoch mit einer Vanillecreme (zum Beispiel nach diesem Rezept für Gefüllte Crêpes mit Heidelbeeren) oder mit einer Vanillesauce (zum Beispiel nach diesem Rezept für bayerische Dampfnudeln) servieren. Auch Sahne schmeckt dazu.«

Einfache, saftige Schokoladentarte – Xocolatlkuchen:

Zubereitungszeit: 15 Minuten, zzgl. 45 Minuten Backzeit

Den Boden einer Springform mit 26 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen und mit dem Ring festklemmen. Backofen auf 160 °C vorheizen (keine Umluft). Die Kuvertüre grob hacken, mit der Butter in einer Metallschüssel über einem Topf mit kochendem Wasser schmelzen. Eier, Zucker und Zimt schaumig schlagen. Die gemahlenen Mandeln mit dem Rum befeuchten. Alles mischen, in die Form füllen, ca. 45 Min. backen. Der flache Kuchen bekommt eine dünne Kruste, bleibt aber im Inneren feucht.

