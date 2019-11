Snickerdoodle: amerikanische Zimt-Zucker-Kekse

Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Man hat sich ja leider fast daran gewöhnt, dass alles, was aus Amerika kommt, erst laut, grell und aggressiv ist und am Ende wenig Substanz hat. Umso wichtiger also, immer wieder daran zu erinnern, dass es auch das bescheidene und wertige Amerika gibt, das in der Küche kaum einer so perfekt verkörpert wie der Snickerdoodle. Ein einfacher Zucker-und-Zimt-Keks, außen von puritanischer Schlichtheit, aber innen so gehaltvoll, geschmackssicher und tröstlich, dass er sich als Trump-Protestgebäck eignen würde.«

Zubereitung Snickerdoodle – einfache amerikanische Zimt-Zucker-Kekse:

50 g Zucker in einer flachen Schüssel mit 1 EL Zimt mischen, beiseite stellen. 275 g Mehl mit 2 TL Weinstein (Cream of tartar) und 1 TL Natron durch ein Sieb streichen, auch beiseite stellen. In einer großen Schüssel 270 g Zucker und 1/2 TL Salz mit 110 g zimmerwarmer Butter und 110 g Schweineschmalz (alternativ Butterschmalz oder Palmin) 5 Minuten lang mit dem Mixer schaumig schlagen, dann nacheinander sorgfältig zwei Eier einrühren, anschließend bei langsamer Geschwindigkeit das Mehl gut untermischen (mit Knethaken). Für jeden Keks etwa zwei EL Teig mit angefeuchteten Händen zur Kugel rollen, diese in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen, dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech vorsichtig flachdrücken (großzügig setzen, der Keks kann sich bis auf Untertassengröße ausbreiten!) und bei 190 Grad im Ofen (Umluft) 10-12 Minuten backen, bis die Kekse golden sind.

Tipp:

Dazu schmeckt zum Beispiel eine heiße Schokolade mit fünf Gewürzen.

Vielleicht möchten Sie auch einmal unsere Zimtschnecken, das einfache sizilianische Mandelgebäck »Paste di mandorla« oder Husarenkrapferl aus unserer Sammlung mit Rezepten für Weihnachtsgebäck und Plätzchen probieren.

Weitere Ideen finden Sie unter unseren zeitlosen Rezepten für Gebäck, Kuchen und Torten, wie Schokoladen-Sahnetorte für Anfänger oder Gewürzbrownies mit Schokoladen-Pralinencreme.