reife Freilandtomaten (am besten der Sorte Roma)

Zubereitung:

»Unsere Team-Essen sind Lieblingsessen: Familienessen, die im Restaurant so nicht auf der Karte stehen würden. Die Grundregel lautet: Keine Experimente – das Team soll satt werden. Dafür kaufen wir nicht ein, sondern verwenden unsere Zutaten aus der Küche.

Tomaten schmecken von Juli bis Oktober am besten. Das Team-Essen spiegelt unsere Philosophie wieder, danach weiß auch jemand aus dem Service, der den Alltag mit unseren Produzenten nicht so hautnah erlebt: Das sind die Buschbeller-Tomaten von Marcel, und das ist unsere Rauke aus Langenfeld.«

Zubereitung Einfache Spaghetti mit Tomaten und Rucola:

1. Die Spaghetti in Salzwasser bissfest kochen.

2. Währenddessen in einem flachen Topf mit dickem Boden feine Zwiebelwürfel in Olivenöl anschwitzen. Tomatenmark hinzugeben, und mit den Zwiebeln unter Rühren bei mittlerer Hitze gleichmäßig rösten.

3. Mit einem Spritzer Weißwein ablöschen und mit Gemüsebrühe auffüllen. Bis zur Hälfte reduzieren.

4. In der Zwischenzeit die Tomaten von ihrem Strunk befreien und in walnussgroße Stücke schneiden. Wenn die Spaghetti fertig sind, Tomaten in die Reduktion geben und mit etwas Salz und Zucker würzen.

5. Die Spaghetti mit etwas Wasser aus dem Kochtopf mit dem Tomatensugo vermengen.

6. Pasta auf Teller verteilen und etwas Rauke, grobes Salz und gutes Olivenöl hinzugeben. Zum Schluss etwas Ricotta darüber reiben.

Tipp:

Am besten schmeckt das Gericht mit gesalzenem »Ricotta salata« aus dem italienischen Supermarkt. Dazu passt ein Glas Wein – sofern Sie hinterher nicht arbeiten müssen.

Diese Spaghetti mit Tomaten und Rucola kochen Jan Cornelius Maier und Tobias Becker gern für ihr Team im Kölner Restaurant »maiBeck«. Das SZ-Magazin hat sich in einigen der besten Restaurants des Landes nach dem Team-Essen erkundigt – und Rezepte erhalten, die einfach, schnell und schlichtweg überzeugend sind. Tim Raue serviert seinem Team in seinem gleichnamigen Restaurant Fried Rice, bei Sebastian Frank vom Restaurant »Horváth« in Berlin gibt es Paprikahendl mit Butternockerln.

