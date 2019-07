Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

»Wir lieben die asiatische Küche besonders wegen ihrer vielen frischen und exotischen Kräuter. Klar, dass diese auch bei unserer frühlingshaften Thai Suppe nicht fehlen dürfen. Am liebsten servieren wir die Suppe nur mit Reisnudeln, Tofu und Pilzen und richten einen extra Teller mit allen frischen Kräutern, Frühlingszwiebeln, Spinat, Limettenspalten, Sprossen und Erdnüssen an. So kann sich jeder seine Suppe ganz nach den eigenen Wünschen garnieren.«

Zubereitung Thai-Kokos-Suppe:

Um dem sonst so fad schmeckenden Tofu den nötigen Bums zu geben, legen wir ihn bereits am Vortag ein und lassen ihn über Nacht gut durchziehen. Hierzu die Currypaste in der Gemüsebrühe auflösen. Den Tofu längs halbieren, in ein verschließbares Gefäß geben und mit der Brühe übergießen. Ab und an leicht schütteln oder drehen, damit der Tofu von allen Seiten benetzt wird. Am nächsten Tag 1 TL Kokosöl in einem großen Topf erhitzen und die Currypaste 2-3 Minuten darin anschwitzen. Die Gemüsebrühe aufgießen und zum Kochen bringen. Mit einem Messerrücken auf das Zitronengras schlagen, damit sich die Fasern öffnen und das Aroma abgegeben werden kann. Zitronengras und Limettenblätter zur Brühe geben. In der Zwischenzeit die Reisnudeln kochen und mit kaltem Wasser abschrecken. Pflanzenöl in einem kleinen Topf auf 160°C erhitzen. Den Tofu aus der Marinade nehmen, mit einem Küchentuch abtrocknen und im Öl goldbraun ausbacken. Danach gut abtropfen lassen und den Tofu in Scheiben schneiden. Die Shiitake ebenfalls in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Tofu in die Suppe geben, mit der Kokosmilch aufgießen und etwa 10 Minuten köcheln lassen. Anschließend die Suppe mit Salz und Limettensaft abschmecken. Die Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben schneiden und die Erdnüsse hacken. Die Reisnudeln auf zwei Schalen verteilen, mit der heißen Suppe aufgießen und nach Belieben mit Spinat, Mungobohnensprossen, Frühlingszwiebeln, Kräutern und Erdnüssen anrichten.

Weitere asiatisch inspirierte Rezepte haben wir Ihnen hier zusammengestellt, beispielsweise Reisnudelsalat mit Romana-Salat und Furikake, japanische Onigiri-Reispäckchen mit Morcheln und (vegan) und Thai-Curry mit Hähnchen, Süßkartoffeln, Mandeln und Trauben.

Probieren Sie auch diese veganen Rezepte: Linsencurry mit Papaya und Paprika, Bulgursalat mit Paprika, Tomate und Minze und Honigmelonen-Gurkensalat mit Kürbiskernen.