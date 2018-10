Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

Bowle war gestern: Dieser sommerliche Apfeldrink mit Sorbet ist die ideale Erfrischung für Ihre nächste Party – oder einen entspannten Feierabend.

Zubereitung Apfeldrink

Für den Apfeldrink die Äpfel waschen und halbieren, Kerngehäuse entfernen. Äpfel ungeschält mit Zucker und Weißwein aufkochen. Obst bei niedriger Hitze köcheln lassen, nach etwa 30 Minuten in ein sehr feines Sieb oder auf ein Passiertuch gießen, dabei den Saft auffangen. Saft mit der in kaltem Wasser eingeweichten und gut ausgedrückten Gelatine binden. Drink auf Eis kalt stellen, dann mit einem Schneebesen kalt rühren. Mit Apfelbrand und Champagner abschmecken.

Zubereitung Apfelsorbet

Für das Sorbet Äpfel waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen. Äpfel klein schneiden, in einen Mixer geben. Mit Läuterzucker, Apfelbrand und Champagner sehr fein pürieren. Masse durch ein feines Sieb passieren und in der Eismaschine gefrieren lassen. Drink in passende Sektschalen füllen, je 1 Nocke Sorbet hineingeben. Rote Äpfel waschen, trocken reiben, vierteln, Kerngehäuse entfernen. Äpfel in feine Schnitze schneiden, Drink damit garnieren.

Tipp:

Variieren Sie das Rezept, indem Sie zum Beispiel für das Sorbet rotschalige Äpfel verwenden und anstelle von Champagner roten Johannisbeersaft nehmen. So wird das Apfelsorbet süßer und nimmt zudem ein leuchtendes Rot an. Mit ein paar weißen Blütenblättern können Sie den Apfeldrink mit Apfelsorbet in eine Apfelblüte verwandeln.

Servieren Sie den Apfel-Drink im Rahmen eines sommerlichen Menüs. Das könnte zum Beispiel diese Gerichte enthalten: Sommersalat mit Farfalline, Pesto und lauwarmen Gemüse, Seezunge mit Aubergine, lauwarmer Mozzarella mit eiskalter Gurke oder Kalbsschnitzel mit Himbeerfüllung.

