Zubereitung:

»Cannoli und Cassata sind die sizilianischen Desserts schlechthin. Cannoli wurden ursprünglich nur zur Karnevalszeit zubereitet. Heute sind sie rund ums Jahr in den vielen Pasticcerien auf der Insel zu bekommen.

In Palermo werden sie traditionell in kleinerer Ausführung als Cannoncini angeboten. In meiner Familie gibt es, seit ich denken kann, zu jedem feierlichen Anlass Cannoli als Nachtisch – nach dem Rezept von meiner Mutter (Gebäck) und meinem Vater (Füllung).«

Zubereitung Cannoli Siciliani:

Teigzutaten kneten und 2 Stunden ruhen lassen. Teig hauchdünn ausrollen und daraus Quadrate mit 8 cm Seitenlänge ausschneiden. Quadrate jeweils um ein Rundholz (Stärke 3 bis 4 cm) wickeln. Die Enden mit Ei bestreichen und zusammendrücken. Mit dem Holz in Pflanzenöl goldgelb frittieren. Herausnehmen und Holz noch in warmem Zustand herausziehen. Ricotta, Zucker und Sahne leicht aufkochen, Gelatine untermischen, kandierte Früchte und Pistazien hinzugeben. Sobald die Masse erkaltet ist, Schokolade und Likör einrühren. Masse mit Spritzbeutel in die fertigen Cannoli füllen. Mit Puderzucker bestreut servieren.

Tipp:

Den Alkohol in der Füllung der Cannoli Siciliani können Sie durch Zitronen- oder Orangensaft ersetzen.

