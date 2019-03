Crêpes Colette mit Banane und Karamellsauce

Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

1 TL in feinste Stückchen geschnittene Kaffir-Limettenblätter

Zubereitung:

»Ich werde nie den Crêpe mit salziger Karamell-Buttersauce und Vanilleeis vergessen, den ich am Strand von Biscarnosse an der Atlantikküste südlich von Bordeaux essen durfte. Die ›Crêperie Colette‹ hatte noch andere Sünden im Angebot: etwa den Crêpe mit frischen Erdbeeren, dazu Schlagsahne mit Vanille und Pistazien. Jahre später lernte ich als junger Koch, wie man Crêpes macht, und probierte Dutzende Füllungen aus – etwa diese Variante aus würzigen Crêpes mit Bananen-Limetten-Zitronengrasfüllung, Karamellsauce und Vanilleeis.

Als wir für unsere neuen Brasserien in München und Berlin auf der Suche nach einem Namen waren, musste ich sofort an französische Frauennamen denken, und den süßesten Klang hatte der Name Colette.«

Zubereitung Crêpes Colette mit Bananen-Füllung, Karamellsauce und Vanilleeis:

Bananen mit einer Gabel zerquetschen, mit dem Limettensaft und der abgeriebenen Zeste vermischen, mit etwas Honig abschmecken. Mit Zitronengras und dem geschnittenen Zitronenblatt vermengen, kaltstellen. Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, Glukose und Wasser dazugeben und aufkochen lassen. Sahne und Butter zugeben und noch einmal aufkochen. Sauce erkalten lassen und später kalt servieren. Mehl und Five-Spice-Gewürz vermengen. Restliche Teigzutaten mischen, dabei das Mehl einsieben. Die Masse durch ein Sieb passieren, um Klümpchen zu vermeiden. Eine Teflonpfanne erhitzen, mit flüssiger Butter ausstreichen und nach und nach dünne, hellbraune Crêpes ausbacken. Die Crêpes halbieren und aus den Hälften Dreiecke schneiden. Diese mit der Bananenmasse füllen und auf die Teller geben. Mit Karamellsauce nappieren, mit Nougat-Brisures-Stückchen und Zitronenmelisse-Blättern dekorieren und mit je einer Kugel Vanilleeis servieren.

Tipp:

Hervorragend passt dazu ein Glas gereifter brauner Rum.

