Seit jeher heißt es, dass man Brot nicht wegwirft. Traditionell fand hart gewordenes Brot zum Beispiel in einer Suppe Verwendung. Gewürzt wurde mit dem, was die Speisekammer hergab – in Frankreich unter anderem Zwiebeln und Käse. Das Ergebnis ist diese würzige Zwiebelsuppe mit goldbraun überbackenem Käsetoast aus dem Ofen.

Zubereitung Französische Zwiebelsuppe mit überbackenem Käsebrot:

Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebelscheiben mit dem Olivenöl bei geringer Hitze 15 Minuten farblos dünsten. Mit Pernod ablöschen und mit der Brühe auffüllen. Mit Salz, Pfeffer und evtl. einem Schuss Champagner abschmecken, 5 Minuten kochen lassen. Weißbrotscheiben im Ofen (ideal: mit Grillfunktion) ein paar Minuten hell rösten. Geriebenen Käse auf den Broten verteilen, ein paar weitere Minuten im Ofen schmelzen lassen. Die Suppe in Teller verteilen, Käsetoasts hineinlegen und servieren.

