Käse-Rührei in der Parmesan-Schale

Zutaten: Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail 50 g geriebener Parmesan

1 Zwiebel

20 g Butter

300 g geriebener Gruyère

200 ml Weißwein

12 Eier Zubereitung: Diese Rühreier mit Gruyère-Käse, Zwiebeln, Weißwein und Butter nach einem Rezept des legendären französischen Spitzenkochs Alain Ducasse werden auf gebratenen Parmesan-Schalen serviert. Sie schmecken zum Frühstück ebenso wie mittags oder abends. Zubereitung Käse-Rührei in der Parmesan-Schale: Eine beschichtete Pfanne erhitzen. 50 g geriebenen Parmesan so einstreuen, dass sich vier Fladen formen. 5 Minuten bei kleiner Hitze schmelzen, ohne dass der Käse Farbe annimmt. Kurz abkühlen lassen, aus der Pfanne nehmen. Sattelartig über eine liegende Flasche legen, weiter abkühlen lassen. Eine Zwiebel schälen, klein hacken. 20 g Butter in einer Pfanne zerlassen, Zwiebel zugeben und 5 Minuten andünsten. 300 g geriebenen Gruyère darüberstreuen, bei kleiner Hitze unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen. 200 ml Weißwein nach und nach unterrühren. Nacheinander 12 Eier verquirlen, unterheben. 15 Minuten unter Rühren bei kleiner Hitze garen. Eine Auflaufform ausbuttern, Mischung einfüllen, im Ofen bei 150 °C 5 Minuten garen. Käse-Eier auf die 4 Parmesan-Schalen verteilen und servieren. Vielleicht möchten Sie auch einmal Rührei-Fladen mit Kräutern und Käsesauce probieren, Rührei auf Pumpernickel oder Bandnudeln mit Trüffel-Rührei, Radicchio und Schweinebacke. Weitere Rezepte fürs Frühstück oder einen Brunch haben wir hier für Sie zusammengestellt, darunter ein Käse-Walnuss-Brot oder diese israelische Shakshuka-Tomaten-Eierpfanne.

Alain Ducasse ist Patron von mehr als 20 Restaurants in den USA, Asien und Europa, darunter dem Drei-Sterne-Restaurant »Alain Ducasse at The Dorchester« in London. Der gebürtige Franzose wurde mit insgesamt mehr als 20 Michelin-Sternen ausgezeichnet.

