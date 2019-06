Kalter Schweinebraten mit Meerrettichsauce und Gemüse

»Dieses bekömmliche Gericht aus mageren Schweinskarree-Scheiben mit einem Salat aus Karotten-, Sellerie- und Erbsenschotenstreifen, einer frischen Meerrettich-Limetten-Sahnesauce, Kürbiskernen und Kürbiskernöl nenne ich »Vitello Regional«: Es ist meine Antwort auf das italienische Vitello tonnato. Regional steht für die Zutaten Schwein, Meerrettich, Wiesenkräuter und Kürbiskernöl. Bekannt für sehr gutes Kernöl ist die Steiermark, aber auch in Oberösterreich, besonders im Innviertel, gibt es hervorragende Produzenten.«

Elisabeth Grabmer kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz in Österreich und schreibt neben Christian Jürgens, Tohru Namakura und Maria-Luisa Scolastra die Kolumne »Kochquartett« im SZ-Magazin.