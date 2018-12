Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

Der Negroni mit Wermut, Gin und Campari ist ein klassischer italienischer Cocktail mit bitter-süßem Geschmack. Er soll zum ersten Mal 1919 in Florenz gerührt worden sein. Der Drink regt zum Essen an und eignet sich somit auch als Aperitif. Von der Mischung her ganz einfach, sollte der Negroni trotzdem mit Aufmerksamkeit gerührt werden – denn er ist trotz seiner Schlichtheit etwas ganz Besonderes.

Zubereitung Negroni – italienischer Cocktail-Klassiker:

Ein großes Gefäß, am besten ein Rührglas, im Kühlschrank oder mit Eis vorkühlen. Zuerst den Gin, dann den Campari, zuletzt den Wermut dazugeben – die Reihenfolge ist wichtig. Umrühren, unbedingt in ein neues Glas mit frischem Eis geben. Ich serviere den Negroni in einem Kristall-Tumbler, der mit selbst geschnitztem Eis in Form des Glases gefüllt ist. Der Drink bekommt dadurch noch einmal eine besondere Note.

Tipp:

Wer mag, garniert den Drink noch mit einer Orangenzeste oder -Scheibe.

Vielleicht gefallen Ihnen auch ein Tokyo Martini mit Vodka und Wermut, ein Raspberry Sour oder eine Mezcal-Margarita mit Mango-Note. Viele weitere Drinks – mit oder ohne Alkohol – für jede Jahreszeit finden Sie auch in dieser Kollektion.