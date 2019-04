Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

Diese gebackenen, mit Vanillepudding gefüllten und in Zimtzucker gewälzten Quarkbällchen schmecken zu jeder Jahreszeit. Besonders hübsch machen sie sich an Ostern: in Eierbechern serviert als Ostergebäck zum Löffeln.

Zubereitung Quarkbällchen mit Vanillepudding-Füllung und Zimtzucker:

Zutaten für die Quarkbällchen zu einem glatten Teig verrühren. Öl in einem tiefen Topf erhitzen. Mit einem Löffel Nockerl abstechen und ins heiße Fett geben. Goldbraun backen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Vanillepudding in einen Spritzbeutel mit Fülltülle geben und die Bällchen damit füllen. In Zimtzucker wälzen und servieren.

