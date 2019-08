Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Das Besondere an diesem Rezept ist die Kombination der Nudeln mit der Curry-Gewürzmischung, Tomate und Whisky. Das war eine neue spektakuläre Erfahrung für mich. Als ich die Nudeln im Restaurant »La Locanda« in München 1988 das erste Mal aß, war ich vollkommen davon geflasht. Bis heute ist es so, dass ich mir die Rigatoni wünsche, wenn ich es schaffe, Rocco und Paolo in ihrem Restaurant zu besuchen – egal ob das Gericht auf der Karte steht oder nicht.«

Zubereitung Rigatoni al Curry mit Scampi:

Kochen Sie die Rigatoni al dente. Für die Sauce das gesamte Gemüse bis auf die Tomaten in Olivenöl anbraten. Die Gemüsemischung mit dem Whisky ablöschen, kurz flambieren und mit dem Tomatensugo und den frischen Tomaten angießen. Curry je nach Geschmack zugeben, einmal kurz aufkochen lassen, dann je nach gewünschter Konsistenz und Geschmack die Sahne hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und die fertig al dente gekochten heißen Rigatoni mit der Sauce vermischen. Kurz vor dem Servieren den fein geschnittenen Basilikum unterziehen, die Scampi in einer separaten Pfanne braten und alles zusammen auf einem Teller dekorativ anrichten. Besonders gut zu denRigatoni al Curry passt frisch geriebener Parmesan am Tisch und noch etwas frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle.

Tipp von Christian Jürgens:

Dieses Rezept ist wie gesagt nicht von mir. Ich habe es von Rocco, Chefkoch vom Restaurant »La Locanda« in München, Heimgartenstraße 14. Rocco macht so ziemlich die beste Pasta in München. Ein Besuch lohnt sich!

