»Dieses Rezept für Rindergulasch mit Malzbier, Karotten, Lorbeer und Thymian hat mein Mann zusammengeschustert. Es ist sehr einfach, allerdings braucht man dafür etwa zwei Stunden Zeit – in denen sich das Gulasch weitgehend mit sich selbst beschäftigt. Als Beilage gibt es in unserer Familie in der Pfanne gebratene Fertig-Schupfnudeln, Spätzle oder andere Nudeln passen auch.«

Dieses Rezept stammt aus »SZ Familie«, dem Magazin der Süddeutschen Zeitung für Eltern und Kinder (weitere Infos und Leseprobe hier).

Zubereitung Rindergulasch mit Malzbier:

Zubereitungszeit: 15 Minuten für die Zube­reitung und 1,5–2 Stunden zum Garen