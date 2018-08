Vorräte  abhaken, dann  Kopieren  Mail

Zubereitung:

»Dieser Wassermelonen-Cocktail verzückt mit einer Prise Pfeffer die Sinne. Ausgedacht hat ihn sich mein Freund Ferdinand. Er empfiehlt indonesischen Andaliman-Pfeffer, der einen unvergleichlich würzigen Zitrusduft verströmt – kein Wunder, denn die Pflanze ist tatsächlich ein Zitrusgewächs. Gemörsert mit Zucker und Salz und am Rand eines Cocktailglases verteilt, kitzeln die Andaliman-Samen in diesem »Tingly Melon« an der Zunge.«

Zubereitung Tingly Melon – würziger Wassermelonen-Cocktail:

Zucker und Pfeffer im Mörser fein zerreiben. Die Mischung sieben, so dass faserige Stückchen im Sieb hängen bleiben. Bis zur Verwendung in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren – das Aroma entfaltet sich in den ersten Tagen noch etwas mehr. Andaliman-Pfeffer-Zucker auf einen Unterteller geben. Glasränder mit Limettensaft befeuchten – entweder mit einem Pinsel oder einfach mit dem Finger. Gläser im Andaliman-Pfeffer-Zucker drehen, beiseite stellen und trocknen lassen. Wassermelone schälen, entkernen und mit den restlichen Zutaten in den Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen und über die Eiswürfel in das vorbereitete Glas gießen.



Reste der Wassermelone können Sie zum Beispiel gebraten mit Schafkäsewürfeln und Pinienkernen oder gefroren mit Granatapfelsirup als Dessert servieren. Weitere erfrischende Getränk-Ideen finden Sie in unserer Sommerdrink-Kollektion.